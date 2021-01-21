Астрофизик Пекка Янхунен из Финского университета предложил выстроить вокруг карликовой планеты Цереры в поясе астероидов колонию для землян.

По его словам, там существуют необходимые для быта живых микроорганизмов полезные ископаемые, в частности, азот. Гравитация будет создана искусственным образом, а солнечный на новом месте жительства обеспечат свет отражения светила в двух гигантских зеркалах. Заполнять его будут тысячи цилиндрических кораблей.

Каждый из этих цилиндров длиной 10 км и радиусом 1 км может вмещать 57 000 жителей, поддерживать искусственную атмосферу и земную гравитацию благодаря центробежной силе.

Отмечается, что космические корабли будут между собой соединены внутри дисковидной рамы, постоянно вращающейся на орбите Цереры находящегося в самом большом поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Конструкция будет позволит расширять колонию практически до бесконечных размеров, добавляя новые модули. Новые технологии позволят избежать проблемы в жизни на Марсе - пониженной гравитации.

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