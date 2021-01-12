К Земле летит астероид 2020 WU5 размером с небольшую планету. Он максимально приблизится к нашей планете в ночь с 13 на 14 января, сообщает asn.in.ua.

Диаметр 2020 WU5 составляет от 0,5 до 1,1 километра. Этот астероид относят к группе "апполонов" - околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны.

В ночь на 14 января астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего. В NASA отметили, что он пронесется на расстоянии около 8 млн километров от Земли.

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По критериям космического агентства, 2020 WU5 считается потенциально опасным. За такими астероидами ученые пристально следят, отслеживая их траекторию, периодичность сближения с планетой и потенциальные риски.

Увидеть астероид можно будет с помощью телескопа с диаметром объектива от 200 миллиметров. Лучшие условия для наблюдения за объектом будут в средних широтах Северного полушария.

Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE. 4 декабря небесное тело включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Ранее сообщалось, что в образцах с астероида Рюгу обнаружена удивительная находка.

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