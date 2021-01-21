У Франції п'ять осіб померли невдовзі після щеплення від Ковіду. Усі літнього віку. В країні розслідують причини. Це не перший в ЄС випадок смертей серед вакцинованих громадян.

Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія уже провели схожі розслідування. Яких висновків дійшли - розкаже Олена Абрамович.

П'ять смертей невдовзі після вакцинації. Такі дані не налякали французів. Бо щеплення зробили вже понад пів мільйону жителів країни. І хоч у міністерстві охорони здоров'я поки що ці випадки розслідують, паніки серед населення немає. Тут тепер радше переживають, що комусь не вистачить сироватки через затримки з постачанням.

Міріам, 77 річна пенсіонерка:

Зважаючи на мій вік, хочу зробити щеплення якомога швидше. А то навколо стільки розмов: то препарат буде, то вже затримується, то не вистачить на всіх.

Ніколь Арабіан, мешканка будинку для літніх людей:

Спочатку я казала: не хочу, мовляв, бути піддослідним кроликом; трохи почекаю перед тим, як імунізуватися. Та з часом дізналася, як багато людей мого оточення хворіє, і усвідомила, що більше боюся вірусу, ніж щеплення.

Не панікують, бо про випадки смертей серед літніх людей, які отримали щеплення, - уже відомо. Йдеться про Ісландію та скандинавські країни. Там уже зробили розслідування та заявили: прямого зв'язку між цими смертями та вакцинацією - немає.

Камілла Столтенберг, директор норвезького управління охорони здоров'я:

Це все люди похилого віку. Вони були немічні, мали серйозні захворювання. Важливо пам'ятати, що в середньому в Норвегії щодня в будинках для престарілих помирає близько сорока п'яти людей.

За місяць у Норвегії в таких закладах ідуть із життя зазвичай понад тисячу стареньких. Через кілька годин чи днів після проти ковідного щеплення померли 33 особи.

Камілла Столтенберг, директорка норвезького управління охорони здоров'я:

Не можна відкидати, що дехто з вакцинованих, були такими немічними, що, можливо, їм не слід було робити ін'єкції. Адже вони були надто хворими - і їм могло стати гірше від найлегших побічних ефектів.

Головними побічними реакціями після щеплень проти коронавірусу є підвищення тиску, запаморочення, біль у грудях, лихоманка та нудота. Норвезька влада вкотре повторила рекомендацію: проводити обстеження тих, хто на межі смерті, перед тим, як робити укол. І таким правилом керуються у решті країн ЄС. Найстарших вакцинують першочергово зараз усюди.

Маргарітіс Схінас:

Наразі пропонуємо, щоб до березня цього року країни-члени провакцинували щонайменше 80% працівників медичної та соціальної сфери та 80% людей віком понад 80 років. Також рекомендуємо, аби до літа щеплення зробили 70% дорослого населення.

І, зважаючи на вік тих, хто отримує проти ковідну ін'єкцію першочергово, уникнути новин про те, що хтось невдовзі після неї помер, найближчим часом не вдасться.