На территории Германии было зафиксировано 35 новых случаев коронавируса, штамм которого ранее был неизвестен и не изучался наукой.

Новый тип COVID-19 является отличимым от тех, которые были найдены в Великобритании и ЮАР. В настоящее время ученые не могут охарактеризовать его и узнать его смертоносность и заражаемость. Однако в стране утверждают, что пока нет острой необходимости для поднятия паники.

Мы должны дождаться полного секвенирования. На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация) любое клиническое значение.

Отмечается, что образцы всех зараженных были отправлены в клинику "Шарите", где будет проведено дальнейшее исследование. За последние дни в стране уменьшилась заполняемость больниц и отделений интенсивной терапии на 10-15%.

Ранее мы писали, что в клинике Баварии была зафиксирована вспышка коронавируса, в ходе которой заразился 21 работник. Всем зараженным провели пробы на инфекцию.

Кроме того, в Литве произошла вопиющая вспышка коронавируса после проведения вакцинации. Медики, которые получили препарат изначально могли быть инфицированными COVID-19 до проведения вакцинации.

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