Власть ведет себя абсолютно неадекватно текущей ситуации. Финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВВП, в противном случае мы не справимся с эпидемией. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Полное и достаточное финансирование медицины на сегодня является жизненной необходимостью. Если не будет хватать оборудования и медикаментов, если врачи продолжат уезжать из страны из-за низких зарплат, то как мы поборем эпидемию? ОП-ЗЖ предлагает повысить расходы на медицину минимум на 50 млрд гривен", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что власть отстранилась от реального управления ситуацией в медицине с начала эпидемии, та же ситуация повторяется и сейчас.

"Число больных коронавирусом ежедневно растет, во всем мире уже приняли меры и взяли ситуацию под контроль, у нас же власть продолжает наступать на те же грабли. Провалено тестирование и финансовое обеспечение медиков, не закуплено оборудование для больниц, болеют и увольняются врачи. Только за 10 месяцев 2020 года из медучреждений уволилось более 40 тысяч медработников. Все также проблемным и явно недостаточным остаётся вопрос с уровнем зарплат работников отрасли", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик считает, что бюджетное финансирование медицины в 2021 году не может оставаться на уровне прошлого года.

"Запланированные в 2021 году бюджетные расходы не покрывают необходимых в нынешней ситуации затрат. Ни нормальных зарплат и страховок медикам, ни кислорода и лекарств больным, ни обеспечения необходимых койко-мест – ничего этого не будет, потому что денег на это никто не выделяет, ни о каких противоэпидемиологических мероприятиях даже речи не идет", – отметил народный депутат.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что ОП-ЗЖ категорически не приемлет такой подход.

"Наше требование – это обязательное увеличение расходов на здравоохранение. Медицинская отрасль должна получить полное и своевременное финансирование, медики – полномочия и ресурсы, больницы – медицинское оборудование и необходимые койко-места. И решить вопрос с вакцинацией. Иначе мы не справимся с эпидемией, не защитим ни медиков, ни людей", - резюмировал Юрий Бойко.