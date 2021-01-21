Пустіть на навчання! У французькому Ліллі студенти на акції протесту вимагали відкрити університети. Виші в країні не працюють через пандемію, знання здобувають онлайн.

За словами протестувальників, вони досить дисципліновані, щоб дотримувати всіх необхідних протиепідемічних заходів, але освоювати "граніт науки" хочуть таки на студентських лавах.

Александра Мутон, студентка: