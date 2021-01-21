На місці працюють 20 команд вогнеборців та медиків

Щонайменше четверо людей загинули, ще десять були травмовані внаслідок вибуху в Мадриді. Рвонуло в будівлі, яка належить Католицькій церкві.

За даними видання El Pais, зруйновано чотири поверхи, усередині сталася пожежа. За офіційними даними, причиною вибуху став витік газу. На місці працюють 20 команд вогнеборців та медиків.

Кілька сусідніх будівель пошкоджені - зокрема, будинок для літніх людей, розташований поруч. Серед його мешканців - постраждалих немає, усіх евакуювали в готель.