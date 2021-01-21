Вибух у Мадриді: четверо людей загинули через витік газу [ Редактировать ]
Щонайменше четверо людей загинули, ще десять були травмовані внаслідок вибуху в Мадриді. Рвонуло в будівлі, яка належить Католицькій церкві.
За даними видання El Pais, зруйновано чотири поверхи, усередині сталася пожежа. За офіційними даними, причиною вибуху став витік газу. На місці працюють 20 команд вогнеборців та медиків.
Кілька сусідніх будівель пошкоджені - зокрема, будинок для літніх людей, розташований поруч. Серед його мешканців - постраждалих немає, усіх евакуювали в готель.
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Зруйновано чотири поверхи, усередині сталася пожежа. За офіційними даними, причиною вибуху став витік газу. На місці працюють 20 команд вогнеборців та медиків
Инцидент произошел, когда рабочие проверяли трубы
Потужний вибух пролунав у середмісті Мадрида. Рвонуло близько третьої години за місцевим часом. За даними видання "Ельпаїс", зруйновано три поверхи будівлі, всередині почалася пожежа
На место происшествия уже прибыли правоохранители
По предварительным данным, водитель не справился с управлением