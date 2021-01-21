Китайці показали боротьбу із COVID-19 на виставці [ Редактировать ]
В китайському місті Ухань триває виставка на тему боротьби з епідемією коронавірусу. Саме тут рік тому почався перший двомісячний карантин. Серед експонатів медична уніформа, обладнання, гуманітарна допомога з-за кордону, записки та фотографії.
Утім усе це офіційна версія влади, журналістські розслідування на тему коронавірусу Пекін цензурує і поширює версію про те, що його завезли в Китай з іншої країни. Походження збудника COVID-19 розслідує група експертів ВООЗ, які раніше прибули до Уханя.
Чен, відвідувач виставки перший:
Думаю, жителі Уханя неймовірні, вони пережили багато труднощів, пожертвували свободою під час локдауну і в такий спосіб доклали зусиль до перемоги над пандемією. Коли карантин скасували, я відчув, що повинен повернутися до роботи у свою компанію, там просили допомогти. Весь рік ми носили маски і дотримувалися інших правил безпеки.
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В китайському місті Ухань триває виставка на тему боротьби з епідемією коронавірусу. Саме тут рік тому почався перший двомісячний карантин. Серед експонатів медична уніформа, обладнання, гуманітарна допомога з-за кордону, записки та фотографії
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