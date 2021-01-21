Британцам могут запретить въезд в Евросоюз [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Страны Евросоюза могут получить право на свое усмотрение вводить запрет на въезд граждан Великобритании и ограничивать транспортные связи с этой страной для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом пишет Times.
"Там, где государства-члены считают необходимым (усиление) охраны здоровья населения, они могут свободно вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из стран (не входящих в ЕС) с районами распространения различных вариантов вируса", - говорится в документе, который был написан в Германии и пользуется поддержкой канцлера Ангелы Меркель.
Только в том случае, если государства-члены примут совместные и скоординированные меры, сдерживание вируса может быть эффективным. Мы видим острую необходимость в том, чтобы предотвратить или, по крайней мере, замедлить распространение вызывающих беспокойство штаммов вируса.
Планируемые меры могут означать, что границы Евросоюза будут закрыты для граждан Соединенного Королевства до тех пор, пока не будет доказано, что вакцина против коронавируса останавливает передачу и уменьшает распространение его "британского" штамма.
При этом Евросоюз намерен сохранить "основные цепочки поставок и целостность внутреннего рынка", в частности это касается трансграничных перевозок.
Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.
Новый штамм вируса быстро распространяется во всех частях Великобритании. В Соединенном Королевстве общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 3,5 млн, с начала пандемии умерли более 93 тысяч человек, что является крупнейшим показателем в Европе.
Напомним, что из-за вируса-мутанта Великобритания закрылась на локдаун с 5 декабря.
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