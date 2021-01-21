15 загиблих та 9 врятованих. У Харкові загасили пожежу в приватному будинку для людей літнього віку. Спалахнуло на другому поверсі приблизно о 15 годині. На місці працюють майже три десятки рятувальників. Горіло приблизно сотня квадратних метрів.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. Уряд збирається на позачергове засідання, де буде створена державна комісія для з'ясування причин займання.