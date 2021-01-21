Вакцинуватися українці будуть... у кредит! Український уряд веде переговори зі Світовим банком, щоб отримати два з половиною мільярди гривень. Їх мають витратити на щеплення населення. Та чи дадуть міжнародні партнери гроші на імунізацію? Ще невідомо. Хоча, за логікою, кошти на це мали б узяти з коронавірусного фонду, але їх "закатали в асфальт".

Тож коли в Україні нарешті почнеться вакцинація?

Китай, Штати, Велика Британія, Ізраїль, Арабські Емірати, Польща - і це не весь перелік країн, де вже активно вакцинують населення проти COVID-19. В Україні ж імунізація поки на рівні розмов.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Ситуація з вакцинацією в Україні нагадує відоме прислів'я, що "у семи няньок дитя без ока".

Уряд так активно анонсував вакцинацію, що коли дійшло до справи, з'ясувалося - ані плану закупівель, ані центрів вакцинації нема. А між чиновниками Мінохорони здоров'я та держпідприємством "Медзакупівлі" - взагалі війна. І на тлі скандалу уряд заблокував роботу держпідприємства. А відповідальність за постачання вакцин поклав на міжнародну британську компанію Crown Agents. Остання працює за гонорар у 2 відсотки від вартості продукції.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У нас підписаний договір на закупівлю вакцини китайського виробника компанії "Сіновак". Ви, мабуть, чули, що почалася в деяких країнах вже вакцинація цією вакциною на млн 913 тис. доз. Перші 700 тис. доз ми повинні отримати в лютому цього року.

А ще з грошима на закупівлю вакцин Україні допоможе Світовий банк. Хоча логічно було б взяти гроші з коронавірусного фонду, та їх чомусь пустили на дороги. Тож чиновники домовляються про кредит у два з половиною мільярди гривень.

Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я:

Відповідні переговори ведуться між Радою виконавчих директорів світового банку та урядом України починаючи з грудня минулого року. У рамках підготовки проєкту буде враховано і впроваджено стратегію розгортання вакцинації, яка є, і затверджено на сьогодні Національну стратегію вакцинації.

Чекає Україна й на безкоштовну вакцину за програмою "Ковакс". 8 мільйонів доз мають надійти в першому півріччі цього року.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Уряд розписався у власній неспроможності. Україна, очевидно, не змогла провести ефективні переговори в той час, коли інші країни уже влітку займалися перемовинами й укладала контракти, українська влада казала, що вони чемпіони по боротьбі з коронавірусом. врешті-решт прийшов локдану, друга чи яка там? Третя хвиля? А в Україні немає жодної притомної інформації - коли українці зможуть отримати вакцину.

У МОЗ обіцяють почати вакцинацію у середині лютого. Але чи встигнуть? Та й у будь-якому разі спершу вакцину отримають не всі, а люди з груп ризику, медики, військові, соціальні працівники. Масове щеплення почнеться щонайменше через пів року. До речі, і появу комерційної вакцини, - тобто ту, яку можна буде купити за гроші, - обіцяють не раніше літа. А щоб зупинити пандемію вакцинувати треба більше ніж половину населення.

Наталія Виноград, доктор медичних наук, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ ім. Д.Галицького:

Для того, щоб ми призупинили інтенсивність епідемічного процесу і могли керувати ним, необхідно, щоб була захищена, щонайменше, а це висока частка, 70, а потім було спущено до 60 % населення.

Та й сама вакцинація - справа не одного дня. Окрім технічної підготовки - центрів вакцинації та медперсоналу, - необхідна й роз'яснювальна робота серед населення. Бо поки, згідно із соцдослідженнями, більшість людей робити навіть безкоштовне щеплення бояться!

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Немає роз'яснювальної компанії, немає жодної притомної інформації про те - коли, як і де буде відбуватися вакцинація, немає притомної інформації про те, які протипоказання, які можливі побічні ефекти. На жаль, в Україні повна невідомість. І ми знаємо достовірно лише те, що в бюджеті закладено 2.6 млрд грн на придбання вакцини.

У МОЗ разом з Мінцифрою нині працюють над онлайн-платформою, що пов'язана з системою "Хелсі". На сайті розмістять всю необхідну інформацію про вакцинацію - який ви в черзі, за якою адресою, та коли можна зробити щеплення. Та все це - поки що в проєкті.