Слепому пациенту за сутки восстановили зрение [ Редактировать ]
В Израиле специалисты CorNeat и хирурги из Медицинского центра имени Ицхака Рабина восстановили зрение 78-летнему пациенту, у которого до этого была диагностирована полная слепота.
Ему сделали операцию с использованием имплантата KPro - синтетической роговицы, которая не требует донорской ткани, сообщает Engadget.
Отмечается, что пациент начал видеть уже на следующий день после хирургического вмешательства и быстро прошел базовые тесты на приеме у офтальмолога.
"Имплантат CorNeatKPro разработан специально для замены деформированной, поцарапанной или помутненной роговицы. При этом операция не требует трансплантации редких донорских тканей. Ранее эти ткани были главным препятствием перед аналогичными операциями - пациентам приходилось искать доноров, а затем еще не каждая ткань приживалась в теле нового человека. Corneat удалось решить эти проблемы и сделать операцию по пересадке роговицы заметно дешевле", - говорится в статье.
Искусственная роговица изготовлена из пористого синтетического материала, который имитирует микроструктуру внеклеточного матрикса. Коллагеновая сетка обеспечивает структурную и биохимическую поддержку окружающим клеткам, а в процессе имплантации стимулирует клеточную пролиферацию, что приводит к быстрой интеграции тканей.
Ранее ученые выяснили, как коронавирус влияет на зрение. Так, у некоторых пациентов COVID-19 вызывает отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки.
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