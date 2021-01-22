В Николаевской области задержали жителя Домановки, который отрезав своему отцу нос, губы и половой орган, а потом открыл огонь по приехавшим на вызов полицейским. Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

Вечером 20 января в полицию поступило сообщение, что житель одного из сел Вознесенского района Николаевской области во время конфликта нанес отцу страшные увечья.

На место трагедии выехали правоохранители, однако злоумышленник оказал им ожесточенное сопротивление. Он открыл огонь по полицейским, ранив троих их них, среди которых два сотрудника уголовного розыска.

"Копы" получили многочисленные телесные повреждения: ушибы грудной клетки, легких, переломы ребер, множественные огнестрельные ранения плеч, кистей, переломы фаланг пальцев руки и даже артериальное кровотечение. Двоих полицейских пришлось экстренно спасать хирургам.

Преступник в камуфляже и бронежилете забаррикадировался в собственном доме, а подходы к нему заминировал, поэтому на место перестрелки вызвали спецназ и взрывотехников.

Во время штурма 36-летний мужчину задержали. Во время обыска его дома полицейские нашли огромный арсенал. О состоянии покалеченного отца задержанного в полиции не сообщают.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции открыто отдельное уголовное производство. Максимальный вид наказания - пожизненное лишение свободы.

Во время обыска в доме нашли прибор ночного видения, оружие, взрывчатку — все это изъято и направлено на экспертизу.

Напомним, что на днях в Одессе задержали неадекватного мужчину, который жестоко убил и расчленил двух человек. Своему отцу он отрезал голову и обмотался его внутренностями. Полицейским убийца заявил, что проводил какой-то ритуал.