Від безробіття у "коронавірусні ковбої". У Брюсселі двоє молодиків організували волонтерський рух, щось на кшталт громадської міліції, і нагадують мешканцям міста про карантинні обмеження. Як це працює - дивіться далі.

Bonjour!.. Привіт! Я Едуард. - А я Оскар! - І ми - ковід-бої!

Вони майже як ковбої, але ковід-бої, - сміються хлопці. Едуарду 27, Оскарові - 26 років. Через локдаун вони втратили роботу ще в березні. І придумали собі таке ось волонтерство.

Ми - самопроголошена міліція, яка діє у Брюсселі. Наша місія має чотири пункти. Перше - "Загальна дезінфекція".

У костюмах хімічного захисту, рукавичках, з антисептиком у руках хлопці дезінфікують самокати, що в прокаті, автомати з продажу квитків для громадського транспорту, паркомати, тощо.

Едуард де Вос, співзасновник руху Covid-Boys:

Покажу вам наш маленький винахід, бо ми вважаємо себе також санітарними розробниками. І ми створили ось таку рукавичку-спонж, - "два в одному". Другий пункт - це символічні акції.

Щоб нагадати, що маски слід носити усім, ковід-бої надягають їх на монументи. А третім завданням взяли нагадувати, власне, перехожим про те, які правила діють наразі.

Вибачте, що потурбували, але не забувайте правильно носити маску! Закривати ніс - це обов'язково у цій зоні. - Ой, це правда, дякую, іноді ми забуваємо.

Так вони допомагають уникнути штрафів тим, хто погано орієнтується в правилах, запевняють хлопці. Пропонують перехожим також дезінфікувати руки. Нагадують про дотримання дистанції - наочно демонструючи це лінійкою. А також про те, як їсти чи курити в умовах маскового режиму.

Коли ви їсте, краще зупинитися і стати збоку. Бо насправді ви можете мимоволі спльовувати маленькі краплинки слини - це дуже небезпечно. Та й для вас краще поїсти у спокої. Коли допалите свою сигарету, - не забудьте надягти маску.

І хоч посмішки волонтерів заховані за масками, перехожі їх помічають і сприймають зауваження здебільшого позитивно.

Паоло Сантос, менеджер ресторану:

Мені подобається як вони це подають - без тиску, дуже інформативно, з позитивним настроєм.

Гійом Донадью, швейцар у місцевому магазині:

Замість усіх цих незрозумілих наборів правил, які ми зустрічаємо на телебаченні чи в інтернеті, - хлопці просто підходять і зрозумілою мовою кажуть: мийте руки, носіть маски.

І хоч четвертим, останнім пунктом їхньої місії є "доноси у поліцію", на практиці хлопці цим користуються рідко. Це, - кажуть, - просто жарт.