Государственное космическое агентство Украины подписало меморандум с австралийской частной компанией CosmoVision Global Corporation, в котором прописан запуск ракет из космодрома страны. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австралии.

Украинские производители будут запускать ракетоносители "Зенит-Австралия", которые будут направлены на запуск к орбите государственные и частные аппараты из Украины.

Меморандумом предусмотрено начало сотрудничества между ГКА и австралийской компанией с целью запуска с космодрома в Кейп-Йорк (штат Квинсленд, Австралия) украинских ракетоносителей серии Зенит-Австралия для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран.

Отмечается, что компания CosmoVision Global Corporation увидела мир, благодаря бывшим жителям Украины Илье Осадчуку, живущим в Сиднее с 1997 года и Андреем Жалко-Титаренком. Первые взлеты космических аппаратов произойдут в 2023-2024 годах. Расчет идет на то, что ежегодно на орбиту взлетят по 2 рекетоносителя.

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Кроме того, Virgin Orbit запустила в космос ракету с борта самолета. Аппарат со спутниками NASA находилась под крылом модифицированного самолета Boeing под названием Cosmic Girl.

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