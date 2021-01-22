Матчи ЧМ-2021 по хоккею будут проходить в Братиславе Источник: Associated Press

Словацкий союз хоккея и Международная федерация хоккея (IIHF) приступили к переговорам об организации в Братиславе матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом заявил представитель союза Петер Яношик, передает ТАСС.

Переговоры с IIHF об организации части турнира, которая должна была состояться в Минске, начались. Матчи планируется провести в Братиславе. Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета, но пока еще ничего точно не определено. Окончательное решение должен принять совет IIHF.

Заседание совета Международной федерации хоккея, на котором окончательно определится хозяин чемпионата мира 2021 года, пройдет 26 или 27 января.

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске, но из-за жесткого подавления белорусскими властями протестов оппозиции основные спонсоры ЧМ Nivea Men, Skoda и Liqui Moly отказались поддерживать соревнование, если его матчи пройдут там.

18 января было объявлено, что совет IIHF принял решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска.

В Словакии чемпионат мира по хоккею прошел в мае 2019 года. Он проходил в Братиславе и городе Кошице (Восточная Словакия).

Ранее сообщалось, что Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.