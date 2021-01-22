НБУ снизил официальный курс евро [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,25 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 25 января установлен на таком уровне: 34,2526 гривен за евро (-0,1125 грн). При этом курс евро на 22 января составляет 34,3651 гривен за евро.
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