Доллар уверенно падает: курс валют на 25 января [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 25 января установлен на таком уровне: 28,1648 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет: 28,2561 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что НБУ резко опустил официальный курс доллара.
Также мы писали о том, что курс биткоина резко обвалился после стремительного роста в последние дни. Резкий рост курса биткоина в начале 2020 года был вызван заявлениями со стороны нескольких крупных корпораций о намерении приобрести актив.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2021 года установил официальный курс