В кінотеатрах, музеях, мечетях та на стадіонах. Вакцинація у Великій Британії набрала шалених обертів. За тиждень щеплення зробили двом мільйонам людей. І зупинятися на цьому не збираються. Як проходить імунізація у країні - розповість Світлана Чернецька.

Давно до кінотеатрів не шикувалися черги. Утім, ці люди чекають не прем'єри фільму, а захисту від коронавірусу. У приміщенні організували центр з вакцинації. Через локдаун кінотеатр і так не працює. А завдяки розташуванню у середмісті, місцевим сюди зручно добиратися.

Енід Степлетон одержувачка вакцини проти коронавірусу:

Тут дуже приємно та багато вільного місця для усіх. Дуже гарна ідея - використати зал для вакцинації. Шкода лише, що нам не показали кіно.

65 англійських кінотеатрів тепер перетворилися на медичні заклади. Перепрофілювали також спортивні центри, музеї, виставкові зали, церкви та мечеті.

Різван Алідіна, місцевий лікар та член правління мечеті:

Ми були дуже раді, що вибрали нашу мечеть. Тим паче, що мусульманська громада зазвичай доволі скептично налаштована щодо вакцинації. А таким чином ми підкреслюємо, що щеплення безпечні, ефективні та дозволені релігією.

З кожним днем вакцинація у Британії набирає обертів. За останню добу тут зробили щеплення майже чотирьомстам тисячам людей. А всього за тиждень сироватку отримали два мільйони громадян.

Стівен Повіс, медичний директор системи охорони здоров'я Великої Британії:

Сьогодні ми відкрили ще 65 додаткових точок вакцинації у аптеках. І це дуже важливо, бо вони у серці локальних громад. Це звичні місця для людей, отже, їм буде комфортніше приходити в аптеки. І ми зможемо вакцинувати ще більше мешканців.

До середини лютого уряд сподівається вакцинувати усіх людей із груп ризику. Це ті, кому за 70, медичний персонал та пацієнти з тяжкими хронічними хворобами. І завдяки цьому стане можливим послаблення карантинних обмежень в країні.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Я радий відзвітувати, що ми вже використали п'ять мільйонів доз вакцини, їх отримали понад чотири з половиною мільйони людей. Ми робимо щеплення значно стрімкішими темпами, аніж будь-хто в Європі, - вдвічі швидше, аніж у Франції, Іспанії чи Німеччині. І це лише початок.

І вперше від початку зими, блиснуло світло в кінці тунелю. За останніми показниками, в країні знижується швидкість розповсюдження інфекції. Кількість нових випадків коронавірусу падає. А у лікарні за минулу добу надійшло менше пацієнтів, аніж виписалося.