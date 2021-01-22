В пятницу, 22 января, в Киев доставили 11-летнего мальчика, которого в Тернополе обстреляли из дробовика за то, что он катался на санках возле школы.



Мальчик попал в больницу с множественными ожогами, а из его тела достали более 30 предметов, похожих на дробь. Некоторые из них задели внутренние органы.



Его привезли в столичный Охматдет, поскольку он нуждается в хирургической операции.



Полицейские уже нашли предполагаемое оружие и его владельца, открыто дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы писали о том, что в Киеве кавказцы с криками "Аллах Акбар" устроили стрельбу. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что так "развлекалась" нетрезвая компания в одном из домов на улице Дмитрия Луценко.

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