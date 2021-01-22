Футбольный клуб "Динамо" Киев, находящийся на зимних сборах в Объединенных Арабских Эмиратах провело два контрольных матча в стране.

Третьим партнером "бело-синих" станет сборная Иордании, являющаяся одной из самых сильных в Азии и занимающая 95 место в рейтинге ФИФА.

Отмечается, что громкая встреча клуба и сборной пройдет 24 января на стадионе The Sevens в Дубае в 15:00 по киевскому времени. Данный сверхответственный матч будет крайним среди встреч в ходе сборов.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" лишилось помощника главного тренера. Клуб, который отправил Диего Лонго заманчивое предложение находится на территории Литвы, и его переезд, в частности, связан с тем, что родственники тренера постоянно проживают в Италии, в то время, когда он Лонго по работе находиться в Киеве.

Кроме того, "Динамо" в ближайшее время, а именно в зимнее межсезонье, попытается купить центрального защитника турецкого "Галатасарая" Маркао. В 2019 году "Галатасарай" купил Маркао за 4 млн, а сейчас он является одним из лучших защитников чемпионата Турции, поэтому клуб якобы хочет на нем "прилично заработать".

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