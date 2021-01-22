Навчання під питанням. І не через карантин, а через реформу. Батьків старшокласників неабияк наполохали чутки про те, що цьогоріч в деяких школах зникнуть 10-11 класи. Начебто набір туди проводитимуть лише в містах, де проживає понад 50 тисяч людей. Під цей критерій у деяких регіонах підпадають лише обласні центри.

Тож чи правда це? І чи доведеться учням після 9 класу їхати з дому, аби закінчити школу? Відповідь знають наші кореспонденти.

Денис навчається у дев'ятому класі в невеличкому містечку Вашківцях, що на Буковині. У майбутньому планує стати програмістом. Про те, що закінчувати старшу школу, можливо, доведеться за півсотні кілометрів від дому, дізнався з інтернету. Такій перспективі, м'яко кажучи, не зрадів.

Денис Чечул, дев'ятикласник:

По-перше, це навчання далеко від свого дому, я не зможу часто бачитися з рідними. По-друге, це так несподівано, тому що я розраховував навчатися в 10-11 класах, а це так несподівано, щоб піти туди в Чернівці вчитися.

Мама Дениса каже: син поки й не готовий до самостійного життя в іншому місті. Та й для неї нововведення потягнуть за собою чимало проблем.

Олеся Чечул, мати дев'ятикласника:

По-перше, житло. По-друге, транспорт. Ну і нагляд дитини мій втратиться повинні бути спеціалізовані гуртожитки, транспорт. Я думаю, що не тільки я не готова, не готова і наша держава.

І держава справді не готова. У міністерстві освіти кажуть: новина про закриті старші класи у невеликих містечках - неправда. Всі діти довчаться!

Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОНу:

Більшість дітей, які зараз закінчують дев'ятий клас, вони будуть продовжувати в тих же самих школах навчатись і далі, якщо вони цього захочуть.

Однак зміни таки будуть. Згідно із законом, який депутати ухвалили ще в 2017 року набирати дітей у "нову українську школу" в 10 клас зможуть лише ліцеї. Але це у перспективі:

Юрій Кононенко начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОНу:

В законі визначено, що ліцеї вони повинні бути окремо. Тобто вони в перспективі, в 2027 році, коли діти, які пішли в "Нову українську школу" - і от ці діти 1 вересня 2027 року, які підуть в десятий клас. От на той час, планується, що ці заклади будуть створені.

Тобто до 2027 року школи мають поступово "посортувати" на три групи за західним зразком. А саме: початкова школа 1-4 класи, гімназія 5-9 класи та ліцей - 10-12 класи. Більшість нинішніх загальноосвітніх шкіл стануть гімназіями. А мала частина з них отримає статус ліцею.

Саме в них старшокласники будуть обирати собі напрямок навчання. У містах із населенням понад 50 тисяч рішення про створення ліцеїв ухвалюватиме міська рада. За решту відповідає - обласна влада. Це вже пояснюють у Чернівцях.

Володимир Лучак, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вашківецької міської ради:

Засновниками ліцею можуть бути обласні ради, а ми є на території Чернівецької області. А обласна рада буде вирішувати, що вона не буде швидше всього розміщувати ліцеї у місті Чернівцях, а десь компактно, так, щоб було зручно випускникам.

Щоб отримати статус ліцею, школа повинна буде відповідати певним критеріям. Зокрема, забезпечити учнів місцем проживання.

Володимир Лучак, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вашківецької міської ради:

Вони будуть називатися пансіонати, це теперішні гуртожитки, де діти можуть проживати. Або може бути створений зручний під'їзд. У нас є достатньо шкільних автобусів, ми маємо можливість це робити.

Але що ж робити зі школами в глибинках? У міністерстві не розуміють. Ще думають. Бо там зараз бракує дітей на повноцінні звичайні класи. Годі говорити про ліцеї.

Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОНу:

Мережа, яка нині існує, вона неефективна. У нас дуже багато таких закладів, які свого часу були розраховані на 1000 -1500 дітей, а в них зараз займається 200-300 дітей.

А поки чиновники мізкують, батьки українських старшокласників уже насторожі.

Олеся Чечул, мати дев'ятикласника: