Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-премьер министром и министром финансов Канады Христей Фриланд. Обсуждали различные вопросы сотрудничества стран.

В разговоре обсуждали развитие экономического сотрудничества, в рамках которого может быть расширено соглашение о свободной торговле на сферы инвестиций и услуг.

Шмыгаль также высказал заинтересованность Украины в либерализации визового режима, заявив о готовности принять канадских экспертов для оценки готовности страны критериям для либерализации.

Также Шмыгаль пригласил Канаду включиться в работу Крымской платформы, а также на празднование 30-летия независимости Украины 24 августа.

Ранее Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель.

Также "Подробности" сообщали о том, что Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.