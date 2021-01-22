Шмыгаль созвонился с вице-премьером Канады: о чем говорили [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-премьер министром и министром финансов Канады Христей Фриланд. Обсуждали различные вопросы сотрудничества стран.
В разговоре обсуждали развитие экономического сотрудничества, в рамках которого может быть расширено соглашение о свободной торговле на сферы инвестиций и услуг.
Шмыгаль также высказал заинтересованность Украины в либерализации визового режима, заявив о готовности принять канадских экспертов для оценки готовности страны критериям для либерализации.
Также Шмыгаль пригласил Канаду включиться в работу Крымской платформы, а также на празднование 30-летия независимости Украины 24 августа.
Ранее Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель.
Также "Подробности" сообщали о том, что Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.
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