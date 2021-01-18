Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.

Премьер-министр ответил, не возникнет ли ситуация, что люди останутся без газа в случае, если облгаззбыты откажутся поставлять по сниженной цене.

"Нет, это невозможно. Эти вещи урегулированы законом. "Нафтогаз" готов к таким ситуациям. То есть, если идет отказ кого-то поставлять по данной цене, то "Нафтогаз" как поставщик последней надежды по 6,99 грн за куб. м. будет поставлять газ людям", - заверил глава правительства.

Шмыгаль также заявил, что веерные отключения света не планируются. Он подчеркнул, что энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система - это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС... в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа. То есть все к этому готовы", - заявил премьер.

Глава правительства заверил, что ситуация не является критически сложной.

"Мы к "веерным отключениям", как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем. Поэтому хочу всех успокоить, что ситуация не простая, но она и не является критически сложной", - сказал он.

Ранее Шмыгаль рассказал о платежках на газ.