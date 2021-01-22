Маскуватися правильно. У світі вже закликають відмовитися від медичних і тканинних масок, мовляв вони недостатньо захищають від нових, більш заразних штамів коронавірусу. Німеччина й Австрія, вже перейшли на респіратори.

Наскільки вони ефективніші за звичні нам маски? Як і чим захистити себе від вірусу? З'ясовували наші кореспонденти.

Вийшов з дому не забувай маску. Інакше можна і вірус підчепити, і штраф заробити.

У мене в кишені завжди є дві три маски і в портфелі також.

А от як обрати найкращий захист?

Самая надеждная - это вот эти хирургические, которые в аптеках продаются. Щоб не дуже парила і щоб можна було дихати. Щоб прилягала до тіла більше, і треба її правильно носити, не так...

Замість маскового дефіциту тепер широкий вибір. Звичайні тканинні, медичні маски і респіратори всіх видів захисту. Приміром ось цей типу ФФП-3 найдорожчий і найпотужніший. Та що з цього вибрати, як не переплатити і що дійсно захистить від коронавірусу?

У цьому ательє готові замаскувати на будь-який смак.

Ольга Сивоконь, власниця ательє:

Кто-то себе подбирает маски под наряды и заказывает сразу в десяти цветах чтобы было под что носить.

Неопрен, бавовна і навіть мереживо та паєтки. Та головне, кажуть майстри - аби аксесуар "сидів".

Ольга Сивоконь, власниця ательє:

Мы просим клиентов мерять размер от кончика носа вот сюда до уха, тогда все выходит корректно и все правильно сидит.

Лікарі твердять - це один із ключових критеріїв. Та окрім розміру важливий матеріал. Перевірити ефективність тканинної маски можна за допомогою простого експерименту. Якщо через неї вдається задути свічку - ви все одно що з відкритим обличчям.

Або ж можна випробувати аксесуар водою.

Тримає, щільна тканина, ще й мабуть чимось пропитана. Жодної краплі.

Утім це означає лише те, що у своїй міцній масці я не інфікую інших. А от медична, ще й не дасть вдихнути вірус - завдяки електростатичній мембрані. Вона притягує заражені мікрочастинки.

Вадим Арістов, лікар-інфекціоніст:

Коли чотири години поносив медичну маску ось ця мембрана стає волога і погано фільтрує, щоб повернути до попереднього стану її потрібно феном сушити.

Або ж міняти що 2-3 години. Та це і додаткові витрати, і шкода для екології. За статистикою, якщо людина користується одноразовими масками, на смітник їх потрапить не менше, ніж вісімдесят щомісяця.

Єгор Фірсов, ексочільник Держекоінспекції України:

Якщо маску, умовно кажучи, носив, там, Богдан Хмельницький, і викинув би її у свій час, то ми могли би її найти на вулиці. Тобто ця маска розкладатися буде сотні років.

Та незабаром звичні хірургічні і тканинні маски можуть піти в минуле. В Ізраїлі і Франції вже радять відмовитися від саморобних аксесуарів в людних місцях.

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Майже всі маски промислового виробництва мають фільтраційну здатність вищу за 90 відсотків. Натомість виготовлені власноруч - ніяк не перевіряються, не мають жодних гарантій.

А Німеччина та Австрія з наступного тижня вимагатимуть від громадян носити лише респіратори - типу ФФП-2 чи ФФП-3. Вони не пропускають до 97 відсотків шкідливих часточок. А ще - служать довше.

Вадим Арістов, лікар-інфекціоніст:

Він теж десь на чотири години, а далі його можна відкласти в паперовий пакет і він сам висохне і далі там через день два його можна повторно використовувати, фактично безкінечно, тобто до моменту поки він не стане брудний і не порветься.

Щоправда, і коштує такий захист дорожче. По 20-30 гривень за респіратор. Та головне - аби аксесуар щільно прилягав до обличчя, завжди був сухим і не мав клапана, який випускає заражене повітря назовні.