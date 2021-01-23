23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщают российские СМИ, протесты сопровождаются массовыми задержаниями и избиениями.

Акции протеста начались уже в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан.

Задержания уже зафиксированы в Южно-Сахалинске (в том числе одного журналиста), Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске. При этом во Владивостоке сообщается о проблемах с интернетом.

Как сообщает "ОВД-Инфо", в Хабаровске задержанные сообщают, что их избивают в отделениях полиции палками.

А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0 — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Как сообщают региональные штабы оппозиционера, силовики действуют очень грубо и задерживают даже женщин, применяя к ним физическую силу. По последним данным, в Хабаровске задержаны около 40 человек, в том числе и местный депутат.

ОМОН хватает отдельно стоящих людей. Держитесь вместе! pic.twitter.com/jeI0hRuuKk — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Напомним, 23 января в России запланировали масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.