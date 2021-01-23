Массовые задержания и избиения: как проходят акции в поддержку Навального (видео) [ Редактировать ]
23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщают российские СМИ, протесты сопровождаются массовыми задержаниями и избиениями.
Акции протеста начались уже в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан.
Задержания уже зафиксированы в Южно-Сахалинске (в том числе одного журналиста), Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске. При этом во Владивостоке сообщается о проблемах с интернетом.
Как сообщает "ОВД-Инфо", в Хабаровске задержанные сообщают, что их избивают в отделениях полиции палками.
А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0— Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021
Как сообщают региональные штабы оппозиционера, силовики действуют очень грубо и задерживают даже женщин, применяя к ним физическую силу. По последним данным, в Хабаровске задержаны около 40 человек, в том числе и местный депутат.
ОМОН хватает отдельно стоящих людей. Держитесь вместе! pic.twitter.com/jeI0hRuuKk— Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021
Напомним, 23 января в России запланировали масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.
Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.
по теме
Президент США Джо Байден вимагатиме від Національної розвідки надати повну оцінку стосовно можливого втручання Росії в американські вибори 2020 року
Президент США Джо Байден вимагатиме від Національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії в американські вибори 2020 року
Європарламент вимагає запровадити обмеження проти чиновників, причетних до ув'язнення опозиціонера
Водночас російська делегація у повному складі відмовилася голосувати. А вже після голова делегації - Петро Толстой - повідомив, що росіяни не братимуть участи в жодному з засідань щодо Навального
Поліція затримала його напередодні в московському аеропорту "Шереметьєво" - після повернення з Німеччини, де політика лікували від отруєння "Новачком"