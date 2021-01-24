На дорогах замечен фантастический гиперкар Hyperion XP-1 (фото) [ Редактировать ]
Прошлым летом американская компания Hyperion представила мощный гиперкар XP-1 на водородном двигателе. Буквально через полгода их прототип выехал покорять улицы Лас-Вегаса.
Hyperion XP-1 — это автомобиль на водородных топливных элементах, который способен проехать 1600 километров с полным баком, выдает 1500 лошадиных сил, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,2 секунды и набирает максимальную скорость 355 км/ч.
Инженеры уверяют, что на борту гиперкара нет аккумуляторов для хранения энергии, как это реализовано у Toyota Mirai и Hyundai Nexo, что позитивно отразилось на уменьшении веса автомобиля.
В итоге из-за того, что CES 2021 проходил в онлайн формате, Hyperion решили продемонстрировать XP-1 "вживую" на улицах Лас-Вегаса. Автомобиль проехался не только по мегаполису, но и по пустыне, где показал на практике свои ходовые качаства.
Hyperion планирует выпустить XP-1 в продажу в 2022 году, но большая часть запланированного производства 300 автомобилей намечена на 2023 год.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как гиперкар Tuatara стал самым быстрым автомобилем планеты. Также осенью был представлен электрогиперкар будущего, который напоминает космический корабль.
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