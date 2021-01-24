Масштабна троща у столиці. Водій елітного легковика на світлофорі протаранив одразу шість автівок. Від удару у трьох машин відірвало колеса. А бокові дзеркала розлетілися по всій дорозі. Всі учасники аварії відбулися переляком, ніхто з них не постраждав.

А сам горе-водій заховався на задньому сидінні. На його захист - стали дві пасажирки, які їхали з ним, вони мало не відлупцювали журналістів за те, що ті знімали пригоду. Очевидці ж аварії стверджують - шофер був за кермом п'яний.