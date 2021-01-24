Шості роковини Маріупольської трагедії. Сьогодні вшановують пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону "Східний"

24 січня 2015 терористи відкрили вогонь із реактивних установок "Град" і "Ураган" по мирному населенню. Тоді загинули 30 людей, двоє з яких діти. Ще понад сто місцевих жителів зазнали поранень.

Зокрема, снарядами пошкодило з три десятки будинків, школи та лінію електропередач. У 2018 Служба безпеки навела докази, що Маріуполь тоді обстріляли з російської артилерії та за наказом офіцерів армії Росії.

Мы должны чтить и помнить память и погибших и ценить ныне живущих с нами родствеников и близких, но мы должны не забывать на чьих руках кровь погибших мариупольцев.

Петро Олексюк, морський піхотинець:

Це трагедія не тільки масштабів Маріуполя і Донеччини. Це трагедія масштабів України. І всі нелюди, які винні в їх загибелі мають постати під міжнародним трибуналом.