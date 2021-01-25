Від початку пандемії коронавірус підтвердили в понад мільйона українців

За минулу добу близько чотирьох тисяч нових інфікувань коронавірусом. Одужали понад п'ять тисяч осіб. Померли 83 людини. Найбільше занедужало - на Львівщині, Івано-Франківщині, Дніпропетровщині, а також у Києві й області.

Загалом за добу ПЛР-тести зробили 23 тисячі українців. А від початку пандемії - коронавірус підтвердили в понад мільйона українців.