За добу в Україні провели 23 тисячі тестів на коронавірус [ Редактировать ]
За минулу добу близько чотирьох тисяч нових інфікувань коронавірусом. Одужали понад п'ять тисяч осіб. Померли 83 людини. Найбільше занедужало - на Львівщині, Івано-Франківщині, Дніпропетровщині, а також у Києві й області.
Загалом за добу ПЛР-тести зробили 23 тисячі українців. А від початку пандемії - коронавірус підтвердили в понад мільйона українців.
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