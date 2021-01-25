Україна стала сьомою у європейському коронавірусному рейтингу [ Редактировать ]
Україна сьома в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом. Загальне число хворих у світі - наближається до 100 мільйонів. Від ускладнень померло близько двох мільйонів і 150 тисяч людей, вилікувалися майже 72 мільйони.
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