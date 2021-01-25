Власти Словении обнаружили случай заражения "британским" штаммом коронавируса, инфицированным оказался гражданин Косово, который прибыл в страну из Бельгии. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Янез Янша.

"Заражение новым штаммом обнаружено у гражданина Косово, прибывшего в Словению из Бельгии с отрицательным результатом тестирования. Позже выяснилось, что у этого человека были как положительные, так и отрицательные (результаты) тестов, а на границах он показывал отрицательные результаты", - подчеркнул словенский премьер.

Премьер-министр Словении добавил, что власти республики проведут проверку нескольких тысяч образцов тестов на коронавирус из разных регионов страны на предмет наличия так называемого британского штамма. По его словам, власти республики получили от Словакии несколько тысяч тестов, позволяющих выявить новый штамм вируса. С их помощью исследуют выборку образцов обычных ПЦР-тестов, отобранных у тех, кто получил положительный результат пациентов в различных регионах страны.

Ранее мы сообщали, что "британский" штамм коронавируса зафиксировали в Сербии.