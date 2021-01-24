Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране был зафиксирован первый случай "британского" штамма коронавируса у жительницы, которая накануне вернулась из Великобритании. Передает телеканал Prva.

Как сообщил президент, по прибытию в Сербию женщина сдала ПЦР-тест на коронавирус и получила отрицательный результат.

Через время при повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем "британского" штамма коронавируса.

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Стоит отметить, что ранее первый случай "британского" штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании, а также на территории Германии было зафиксировано 35 новых случаев коронавируса, штамм которого ранее был неизвестен и не изучался наукой.

Напомним, на острове Кипр официально лабораторно подтвердили 12 случаев нового штамма коронавирусной инфекции, пришедшего из территории Великобритании.

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Также мы писали, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

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