На Донбасі минулої доби п'ять обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Із гранатометів, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї ворог атакував позиції Збройних сил поблизу Пісків, Водяного і Південного. Бойових утрат серед українських захисників немає.

Про всі порушення режиму тиші повідомили представників ОБСЄ. Про ситуацію на передовій і про тих, хто тримає оборону, - розкаже Ігор Левенок.

Він офіцер. А у звичайному житті - дуже скромний і сором'язливий хлопець. Та про цього військового вже ходять легенди.

Василь Божок на псевдо "Кулак" заступник командира батальйону. Родом він із Житомирщини, Герой України, лицар ордена "Богдана Хмельницького". Взимку 2015, в боях за Дебальцеве його екіпаж знищив одразу три ворожі танки.

Ми виїжджаємо і вони виїжджають і ми трошки з боку та виїжджаємо. Можна сказати, що ми в одному напрямку їхали, тільки вони чуть-чуть з боку. І в той час пока він їхав ми здійснили кілька пострілів по одному танку, який самий перший їхав. І в того танка здетонував боєкомплект і відірвало башню.

У двадцятих числах січня 2014 танковий підрозділ Василя було спрямовано до Дебальцевого. 24 річний лейтенант тоді командував танковим взводом. Його екіпаж перемістився на позиції поблизу села Логвинове. Там і відбувся бій. Двом із п'яти російських панцерників тоді вдалося втекти, каже Василь. Бо в його машині закінчився боєкомплект.

За Мінськими угодами, танки нині відведені від передових позицій. Та Василь каже його місце тут. Тепер у піхотному підрозділі. Він продовжує служити там, де українці потребують захисту та оборони від ворога. Торік офіцер одружився. І трохи ніяковіє, коли чує питання про плани на майбутнє.