Наркотиків на півмільйона гривень вилучили на Буковині. Виробляли їх місцеві в гаражі, збували через кур'єрів - поштою в усі області України. Іван Сірецький - докладніше.

Так бійці ДВБ та "Корду", озброївшись електропилкою, штурмують квартиру одного з наркодилерів. Останній зі спільниками організував лабораторію й постачав на ринок заборонені речовини та пігулки.

На пол, полиция, быстро на пол! Руки за спину! Кто в доме еще есть? Сюда, в сторону, в сторону, я сказал! Руки, ноги вытягни!

У квартирі зловмисника силовики знайшли пакети з психотропами та сировиною для виготовлення наркотиків. Такі самі обшуки провели ще в чотирьох його спільників - на Івано-Франківщині та в Чернівцях.

Олеся Бойко, речниця Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України:

Організатором виявився 42-річний чоловік. Зловмисники постачали на наркоринок нарковмісні таблетки "Субутекс" та психотропну речовину амфетамін.

Нарколабораторію ділки облаштували в гаражі, кажуть у поліції. Там власноруч виготовляли амфетамін. Пігулки "Субутексу" ж доставляли із Івано-Франківщини. Реалізовували товар лише через довірених осіб, які шукали клієнтів.

Олеся Бойко, речниця Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України:

Пігулки, які поширені серед молоді як елітний наркотик, однієї з яких досить для досягнення ефекту кільком особам, учасники групи постачали з Івано-Франківська. Психотропну речовину амфетамін виготовляли власноруч на території гаражного приміщення, обладнаного під нарколабораторію.

У поліції підрахували - вартість вилучених пігулок на чорному ринку сягає майже півмільйона гривень. П'ятьом учасникам групи нині обирають запобіжний захід. Усім загрожує від шести до десяти років за ґратами.