Поліція накрила нарколабораторію на Буковині [ Редактировать ]
Наркотиків на півмільйона гривень вилучили на Буковині. Виробляли їх місцеві в гаражі, збували через кур'єрів - поштою в усі області України. Іван Сірецький - докладніше.
Так бійці ДВБ та "Корду", озброївшись електропилкою, штурмують квартиру одного з наркодилерів. Останній зі спільниками організував лабораторію й постачав на ринок заборонені речовини та пігулки.
На пол, полиция, быстро на пол! Руки за спину! Кто в доме еще есть? Сюда, в сторону, в сторону, я сказал! Руки, ноги вытягни!
У квартирі зловмисника силовики знайшли пакети з психотропами та сировиною для виготовлення наркотиків. Такі самі обшуки провели ще в чотирьох його спільників - на Івано-Франківщині та в Чернівцях.
Олеся Бойко, речниця Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України:
Організатором виявився 42-річний чоловік. Зловмисники постачали на наркоринок нарковмісні таблетки "Субутекс" та психотропну речовину амфетамін.
Нарколабораторію ділки облаштували в гаражі, кажуть у поліції. Там власноруч виготовляли амфетамін. Пігулки "Субутексу" ж доставляли із Івано-Франківщини. Реалізовували товар лише через довірених осіб, які шукали клієнтів.
Олеся Бойко, речниця Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України:
Пігулки, які поширені серед молоді як елітний наркотик, однієї з яких досить для досягнення ефекту кільком особам, учасники групи постачали з Івано-Франківська. Психотропну речовину амфетамін виготовляли власноруч на території гаражного приміщення, обладнаного під нарколабораторію.
У поліції підрахували - вартість вилучених пігулок на чорному ринку сягає майже півмільйона гривень. П'ятьом учасникам групи нині обирають запобіжний захід. Усім загрожує від шести до десяти років за ґратами.
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