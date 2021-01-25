Окололунная станция Gateway станет пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос Источник: NASA

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия никогда и не входила в экспертную группу проекта Gateway.

Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС.

Лунная орбитальная платформа-шлюз (Lunar Orbital Platform-Gateway) - программа по созданию возглавляемой NASA международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Размером Gateway будет в одну шестую размера Международной космической станции. Основной вклад в проект вносят США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте.

Вклад Канады включает внешнюю робототехническую систему форпоста, роботизированные интерфейсы и комплексные роботизированные операции. Европейское космическое агенство должно создать жилой модуль I-Hab и модуль заправки топливом.

Вклад Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) включает в себя систему экологического контроля и жизнеобеспечения I-Hab, батареи, терморегулятор и ряд компонентов для модулей других стран.

В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах. России доверили изготовить только один модуль станции - шлюз для выходов в открытый космос.

Напомним, что 7 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве "всеобщего достояния".

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало план полетов на Луну.