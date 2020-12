Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало первых 18 астронавтов для миссии на Луну в рамках программы Artemis. Об этом сообщается на сайте NASA.

Состав астронавтов программы Artemis ("Артемида") объявил вице-президент США Майкл Пенс.

В их число вошли девять женщин и девять мужчин возрастом от 32 до 55 лет, среди которых - как астронавты, которые уже были на МКС, так и те, кто никогда не летал в космос.

"Это наша первая группа астронавтов Artemis. Я хочу внести ясность: будет больше", - подчеркнул глава космического агентства Джим Бриденстайн.

"My fellow Americans, I give you the heroes of the future who'll carry us back to the Moon and beyond - the Artemis generation." - @VP Pence introduces the #Artemis team of 18 @NASA_Astronauts, including 5 attending the Space Council, who'll prepare us for missions to the Moon. pic.twitter.com/NyocHHlf2v