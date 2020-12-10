Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало первых 18 астронавтов для миссии на Луну в рамках программы Artemis. Об этом сообщается на сайте NASA.

Состав астронавтов программы Artemis ("Артемида") объявил вице-президент США Майкл Пенс.

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В их число вошли девять женщин и девять мужчин возрастом от 32 до 55 лет, среди которых - как астронавты, которые уже были на МКС, так и те, кто никогда не летал в космос.

"Это наша первая группа астронавтов Artemis. Я хочу внести ясность: будет больше", - подчеркнул глава космического агентства Джим Бриденстайн.

"My fellow Americans, I give you the heroes of the future who'll carry us back to the Moon and beyond - the Artemis generation." - @VP Pence introduces the #Artemis team of 18 @NASA_Astronauts, including 5 attending the Space Council, who'll prepare us for missions to the Moon. pic.twitter.com/NyocHHlf2v — Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020

Отмечается, что после тренировок по этой программе выберут первый лунный экипаж. Планируется, что в 2024 году он высадится на поверхность спутника Земли. Однако полет могут отсрочить, поскольку администрация президента США еще не утвердила точную дату.

Ранее сообщалось, что на Луну вернутся люди впервые за 40 лет. А к 2026 году власти США планируют начать другой долгосрочный проект - подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции.

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