Январский локдаун: у президента оценили результаты [ Редактировать ]
В понедельник, 25 января, в Офисе президента обсудили результаты локдауна, который престал действовать в стане с 25 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также поднимался вопрос по вакцинации от коронавируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на коронавирус среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на данный момент в Украине 235,7 тысяч активных больных коронавирусом и 18,6 тысяч занятых коек в медучреждениях.
Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам.
Эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.
На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров.
Вакцинация в Украине
Вакцинация может начаться с февраля. По словам Степанова, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.
Президент Владимир Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.
Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок.
Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.
Читайте также, в Китае рассказали об эффективности закупаемой Украиной вакцины Sinovac Biotech. Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.
Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.
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