В Украине хотят вернуть адаптивный карантин. Суть заключается в том, что страна будет разделена на "зоны", в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения говорят о том, что "зонирование" может быть введено через 7-10 дней после окончания январского локдауна.

Министерству необходимо время для анализа ситуации ы стране, понять, что происходит в регионах, чтобы разделить их на уже известные всем "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

А вот действовать адаптивный карантин начнет через 7 дней после принятия решения Кабмином.

Ограничения в "зонах" карантина

Отметим, что в Минздраве к серьезным карантинным ограничениям весной возвращаться не планируют. По словам главы ведомства Степанова январский локдаун и был введен для того, чтобы избежать жестких ограничений весной.

Также мы сообщали, полный перечень запретов в Украине с 25 января.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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