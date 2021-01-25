"Зоны" или локдаун: что будет с карантином весной [ Редактировать ]
В Украине хотят вернуть адаптивный карантин. Суть заключается в том, что страна будет разделена на "зоны", в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.
В Министерстве здравоохранения говорят о том, что "зонирование" может быть введено через 7-10 дней после окончания январского локдауна.
Министерству необходимо время для анализа ситуации ы стране, понять, что происходит в регионах, чтобы разделить их на уже известные всем "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
А вот действовать адаптивный карантин начнет через 7 дней после принятия решения Кабмином.
Ограничения в "зонах" карантина
Отметим, что в Минздраве к серьезным карантинным ограничениям весной возвращаться не планируют. По словам главы ведомства Степанова январский локдаун и был введен для того, чтобы избежать жестких ограничений весной.
Также мы сообщали, полный перечень запретов в Украине с 25 января.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 8 января в Украине в связи с заболеваемостью коронавирусом в стране начнется локдаун
В понедельник, 25 января, в Офисе президента обсудили результаты локдауна, который престал действовать в стане с 25 января
Сколько украинцев заболели коронавирусо за прошедшие сутки
Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині
Що приховує у собі ампула із протиковідною вакциною і для кого вона зможе стати скоріше небезпечною, аніж корисною