Війна на Донбасі: українські військовослужбовці стримують супротивника [ Редактировать ]
На сході біля Золотого внаслідок обстрілу бойовиків поранено військовослужбовця. Йому надали медичну допомогу, але стан досі тяжкий. Минулої доби на Донбасі п'ять обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Із гранатометів, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї ворог атакував позиції Збройних сил поблизу Пісків, Водяного і Південного.
Більше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Околиці Донецька. Наші армійці кажуть: дива не трапилося. І просто припинити стріляти ворог не може - час від часу вдається до збройних провокацій. Гранатомети, стрілецька зброя, снайпери. Б'ють на ураження.
Шахта "Бутівка". Довкола самі руїни. Наслідки ворожих обстрілів вражають. Серед понівечених споруд гуляє вітер і тривожить тишу, яка тут буває надто підступною.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Снайпера сидять, видно їх. В тепловізора їх видно дуже сильно не заховаються, бо їм же ж теж треба якось нас бачити.
Окупанти із трьох боків. І тут, майже в оточенні, стримують супротивника наші піхотинці. Небезпека - на кожному кроці. Пам'ятні знаки нагадують: на цьому місці загинув захисник України.
Це наша цемля! І пропитана вона тут кров'ю. Дуже пропитана.
Та хлопці кажуть: ворога звідси витурили не дарма. Армійці захопили вдалий плацдарм як для наступу на Донецьк, так і для оборони Авдіївки.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Ця ж позиція переходила, то до наших рук, то до ворога. Зараз вона наша і буде вже нашою.
І решта українських земель теж будуть нашими. Військові певні. Жодним метром не поступляться. Кажуть: є сили і засоби, щоб спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли.
Як-як, да, треба вибити ворога і тільки так повернемо. Тільки команду нехай дадуть і ми підемо вперед.
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