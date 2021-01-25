Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали 25 января за переизбрание действующего председателя организации - бельгийского сенатора Хендрика Дамса.

Главу ПАСЕ избирают на год с возможностью продления еще на такой же срок. По традиции переизбрание председателя ассамблеи проходит без обсуждения, практически автоматически. Выдвижение кандидатуры от той или иной политической группы осуществляется на ротационной основе.

Хендрик Дамс принимает участие в заседаниях ассамблеи с 2007 года. С 2017 года и до момента избрания на пост председателя ПАСЕ он возглавлял политическую группу "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE).

С августа 2020 года он возглавляет политическую группу "Открытые фламандские либеральные демократы" (Open VLD) в бельгийском Сенате.

Впервые Дамс заступил на должность председателя ПАСЕ на зимней сессии в 2020 году.

Помимо политики, бельгийский сенатор занимает руководящие посты в ряде бельгийско-китайских инвестиционных фондов, созданных при его участии. Также занимается винодельческим бизнесом - является мажоритарным акционером бельгийской компании VINOBELGA, производящей вино и бренди.

В ходе первого заседание депутаты ПАСЕ отклонили запросы:

на проведение срочных дебатов с принятием резолюции по ситуации в Беларуси;

инициированных Россией дебатов по теме "Запрет использования русского языка и других языков национальных меньшинств на Украине";

на дебаты о положении с соблюдением прав человека в Крыму;

о репатриации армянских военнопленных Азербайджаном.

На обсуждение ПАСЕ будут вынесены вопросы:

о полномочиях российской делегации в организации, инициированный главой украинской делегации Марией Мезенцевой;

задержание российского оппозиционера Алексея Навального;

об угрозе свободе слова со стороны крупнейших технологических компаний.

Напомним, что в январе 2021 года в руководстве украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы произошли кадровые изменения.

Вместо народного депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Ясько ее возглавила представитель этой же политсилы Мария Мезенцева.