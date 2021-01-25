Влада Кіпру обіцяє послабити кордони [ Редактировать ]
Кіпр відкриє свої кордони до 1 березня. Влада острова обіцяє послабити карантинні вимоги для громадян 56 країн, серед яких і наша держава. Нині іноземці, що прибувають до Кіпру, зобов'язані відбути двотижневу самоізоляцію, але це обмеження поступово скасовуватимуть.
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