У спортзал - попри повний локдаун. У Німеччині деякі фітнес-центри продовжують працювати, незважаючи на карантин. І не порушують при цьому жодних правил. Тетяна Логунова розкаже більше.

Попіднімати штангу, покачати прес чи пробігти кілька кілометрів на доріжці. Жителі німецького Гамбурга можуть тренуватися, як звикли, навіть в умовах повного локдауну. Власник одного з великих фітнес-центрів міста придумав, як не припиняти роботу і не втрачати постійних клієнтів. Він просто виніс усі тренажери на свіже повітря.

Нільс Купрат, власник фітнес-центру:

Наше гасло - "Ніякого локдауну для власного тіла". Ми довго думали, як дати змогу нашим клієнтам підтримувати форму, і знайшли вихід.

У залі просто неба теж є свої правила. Клієнтів просять дотримуватися соціальної дистанції і після тренування обробляти тренажери та гантелі антисептиками. А ще тепліше вдягатися, на вулиці нульова температура.

Нільс Купрат, власник фітнес-центру:

Звісно, зал просто неба не замінить на сто відсотків тренування у студії. Але наші клієнти бачать, що ми робимо все можливе. І я сподіваюся, підтримуватимуть нас і надалі.

Постійні відвідувачі залу креативність його власників оцінили не відразу. Німкені Карен Даген, наприклад, спочатку було трохи ніяково тренуватися на очах перехожих.

Карен Даген, клієнтка фітнес-студії:

Я відчувала себе, як у зоопарку. Люди підходили, дивилися. Але потім звикла і дуже рада, що в мене є змога займатися спортом і підтримувати своє тіло у формі.

Ідеєю вже зацікавилися і власники інших спортивних залів. Адже пандемія коронавірусу боляче вдарила по фітнес-індустрії.

Нільс Купрат, власник фітнес-центру:

Торік ми працювали лише п'ять з половиною місяців, решту часу були закриті на карантин. Ми втратили 20 відсотків своїх клієнтів, деякі колеги по цеху ще більше. Видатки ж при цьому ні в кого не змінилися.

За даними асоціації фітнес-клубів, від початку епідемії від своїх абонементів відмовилися понад два мільйони відвідувачів спортивних залів.

Коли фітнес-центри Німеччини знову повноцінно запрацюють - сказати складно. Попередньо повний локдаун триватиме до 15 лютого. Але немає жодних гарантій, що його знову не продовжать ще на місяць-другий.