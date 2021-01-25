Алена Апина прославилась такими хитами как "Ксюша", "Бухгалтер", "Леха", "Два кусочка колбаски" и "Электричка" Источник: РИА Новости

Российских певиц Алену Апину и Юлию Глебову (Беретта) внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами Минкультуры российских артисток включили в перечень.

В ведомстве не уточнили, из-за чего было принято такое решение. Внесение артистов в "черный список" Минкульта предусматривает запрет на въезд в страну и показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием.

В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, в настоящее время в нем значатся 159 человек.

Напомним, что эстрадная карьера Алены Апиной началась в конце 80-х годах, когда ее взяли солисткой в поп-группу "Комбинация", которую даже современные школьники знают по композиции "Американ бой".

Сольное творчество Апиной отмечено такими хитами как "Ксюша", "Бухгалтер", "Леха", "Два кусочка колбаски" и "Электричка". 23 августа артистке исполнилось 57 лет.

Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву.