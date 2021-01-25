Пожежа у будинку для літніх людей: у Харкові загинув ще один пенсіонер [ Редактировать ]
Ще одна жертва пожежі у харківському будинку для літніх людей. У лікарні помер чоловік. Йому було 80 років. Ще четверо потерпілих перебувають у паліативному відділенні. Я нагадаю, масштабна пожежа у приватному будинку сталася у четвер. На той час там мешкало 33 людини, п'ятнадцятеро - загинули, п'ятьох - ушпиталили.
Цей будинок для людей похилого віку, який називався "Золотий час", працював нелегально. Його не було ані в реєстрах, ані на карті міста. Поліція відкрила кримінальне провадження. Власника будинку та орендаря із дружиною, які опікувалися старенькими, а також адміністратора - заарештували. У суботу усіх чотирьох фігурантів суд відправив у СІЗО.
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