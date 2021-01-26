Дві з половиною тисячі нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Ушпиталили понад тисячу людей. 63 пацієнти - померли від ускладнень.

Найбільше заражених - на Запоріжжі, Прикарпатті, Одещині, Києві та області. У МОЗі кажуть, якщо статистика погіршуватиметься, то в Україні знову можуть запровадити адаптивний карантин.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: