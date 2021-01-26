МОЗ хоче повернути Україну до адаптивного карантину [ Редактировать ]
Дві з половиною тисячі нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Ушпиталили понад тисячу людей. 63 пацієнти - померли від ускладнень.
Найбільше заражених - на Запоріжжі, Прикарпатті, Одещині, Києві та області. У МОЗі кажуть, якщо статистика погіршуватиметься, то в Україні знову можуть запровадити адаптивний карантин.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. Проаналізуємо, в тому числі, в розрізі регіонів де яка ситуація епідеміологічна. І, згідно нашої стратегії, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину.
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