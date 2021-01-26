Питання ціноутворення на газ для населення в Україні набуває ознак великої фінансової афери. Від неї постраждають українці, змушені платити незрозумілу вартість палива. Про це в ефірі "Свобода слова на ICTV" сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"На початку опалювального сезону в Україні в сховищах було достатньо газу для проходження всього опалювального сезону. У жовтні газ коштував на рівні 4,7 грн за кубометр. Звідки з’явилася ціна в 7 грн, а з доставкою всі 10 грн?", - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, влада, встановлюючи різні обмеження як "велику послугу" просто жульнічає і забирає у людей гроші.

"Чесна ціна газу на цей опалювальний сезон - 4700 за тисячу кубометрів. Решта – ви (влада) просто забираєте у людей гроші", - наголосив політик.

Він також звернув увагу, що нестача грошей для виплат субсидій - складова сьогоднішньої кризи, адже в бюджет-2021 газ прораховувався саме за ціною 4,7 грн за кубометр. Тепер ресурс треба шукати в пожежному порядку.

"Безвідповідальна політика чинного уряду призводить до страждань людей", - наголосив Володимир Гройсман.