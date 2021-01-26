Трамп пішов, загроза залишилась: чому у Вашингтоні залишили військових? [ Редактировать ]
У Конгресі США триває епопея з імпічментом Дональда Трампа. Свою резолюцію до Сената передала Палата представників. Слухання там можуть розпочатися вже за два тижні. Якщо Трампа визнають винним, а йому закидають підбурення до штурму Капітолія шостого січня, він більше не зможе балотуватися у президенти.
А у Вашингтоні відсьогодні остаточно демонтували металеву огорожу, якою у переддень інавгурації розділили центр міста. Але сім тисяч бійців Нацгвардії про всяк випадок вирішили притримати у Вашингтоні. Чого боїться влада? Розкаже Дмитро Анопченко.
Цієї неділі у Вашингтоні офіційно закінчився режим надзвичайної ситуації, який (у зв'язку з інавгурацією Байдена) Білий дім запровадив. Знову працює громадський транспорт - і для машин відкрили дороги. А сьогодні вночі прибрали останні елементи складної системи кордонів і блокпостів, що паралізували центр міста.
Демонтували і вивезли металеву огорожу на два людських зрости, відрядили назад, на будівництво, вантажівки з піском, які блокували перехрестя.
Металевий паркан, як бачите, залишили тільки навколо Білого дому. І досі закриті всі підходи до нього, зокрема і Лафайєт-парк, місце, де любили збиратися протестувальники і де під час "чорних протестів"були найзапекліші сутички.
Головна відмінність: від сьогодні на вулицях вже не видно нацгвардійців, які до цього зі зброєю в руках контролювали в центрі просто кожне перехрестя. Так, це не перебільшення: у столиці американських військовиків було більше, ніж їх є в Іраку та Афганістані, разом узятих.
Звідси і дивна ситуація, коли відпочивати доводилося просто на холодній мармуровій підлозі Капітолію, а ночувати в конгресовому гаражі, де не було опалення... Але зараз більшість нацгвардійців відкликали додому.
Залишать 7 тисяч з них (що теж немало). Хочуть притримати війська аж до середини березня. І формальна причина - погрози законодавцям.
Спецслужби заявляють: у соцмережах постійно обговорюють можливі напади на конгресменів, які підтримали Байдена. І пишуть, що варто б повернутися і знову штурмувати Капітолій.
Тому й наполягають, що армійців краще б не відряджати до місць дислокації. Мовляв, знадобляться. Але є й інша причина, яку прагнуть не називати. Новий імпічмент Трампа, розгляд якого Сенат планує почати восьмого лютого. Питання контраверсійне, а для самого експрезидента і його прихильників - принизливе і болюче, тож влада побоюється нових протестів біля Конгресу.
А отже, розраховує на армію. Але в будь-якому разі військові більше не будуть на видноті. Команда Байдена дуже хоче продемонструвати американцям, що сутички, конфлікти і заходи безпеки вже позаду, життя повертається до звичайного ритму. А для цього насамперед потрібна мирна "картинка"з вулиць Вашингтона.
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