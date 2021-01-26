У світі за добу виявлено майже 410 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Третина нових заражень у Європі. Лідерами із захворюваності залишаються Британія, Франція та Португалія.

Загалом від початку епідемії у світі - Ковід діагностували у понад 100 мільйонів людей. Більш як два мільйони - померли.