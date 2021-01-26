Виплати не рятують: коронавірус добиває бізнес Бельгії

Вісім з половиною тисяч порушень коронавірусних обмежень зафіксували у Бельгії у різдвяно-новорічний період. І майже половина з них - це порушення комендантської години та недотримання карантину після подорожей