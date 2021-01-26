Єврокомісія обговорить нові коронавірусні обмеження [ Редактировать ]
ЄС може запровадити додаткові обмеження на внутрішні та закордонні подорожі. У Європейській комісії рекомендують вимагати в подорожувальників негативний результат ПЛР-тесту.
А ще двотижневу самоізоляцію від усіх мандрувальників. Протягом якої здавати ще кілька додаткових тестів
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